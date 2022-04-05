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Факты / Мир

США перебросили дополнительные истребители в Польшу

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
США перебросили дополнительные истребители в Польшу

На авиабазу в польском городе Ласк приземлились американские истребители-бомбардировщики.

Об этом сообщило командование Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.

Истребители из числа 2-го авиакрыла Корпуса морской пехоты были переброшены в Польшу с авиабазы ​​Бофорт, штат Южная Каролина. Туда же прибыли самолеты-заправщики KC-130J Hercules.

— Американские истребители F18 приземлились на авиабазе в Ласке. Это явный символ поддержки союзников и сильного укрепления восточного фланга НАТО, – подтвердил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Отправка истребителей в Восточную Европу направлена на поддержку коллективной обороны НАТО.

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Фото: Pexels

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