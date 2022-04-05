США согласовали продажу Болгарии истребителей F-16

Правительство Соединенных Штатов заявило, что одобрило продажу Болгарии восьми истребителей F-16, чтобы повысить безопасность этого государства-члена НАТО в условиях войны в Украине.

Госдепартамент проинформировал Конгресс США о своем намерении продать Болгарии эти истребители, а также боеприпасы на сумму 1,67 миллиарда долларов, как сообщает болгарский телеканал БНТ.

Закупка восьми новых истребителей F-16 Block 70 в США является одним из приоритетных проектов модернизации вооруженных сил болгарской армии.

Реализовать его планируется в два этапа: первый — на приобретение 8 самолетов, второй — на приобретение еще 8 самолетов.

В начале 2019 года по предложению Совета министров и в результате решения Национального собрания о реализации первого этапа между правительствами Болгарии и США было подписано четыре соглашения о закупке восьми F -16 самолетов Block 70 и сопутствующее оборудование, услуги и вооружение.

Минобороны продолжает подготовку к реализации второго этапа проекта.