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Факты / Мир

В ЕС это не произойдет быстро: спикер МИД Польши о расследовании военных преступлений РФ

Наташа Тарчевська редактор ленты
В ЕС это не произойдет быстро: спикер МИД Польши о расследовании военных преступлений РФ

Польша будет продолжать призывать страны ЕС активнее содействовать Украине в войне с рашистами, однако будут ли прислушиваться правительства этих стран — другой вопрос.

Об этом вечером 5 апреля в эфире украинского телемарафона заявил спикер польского Министерства иностранных дел Лукаш Ясина.

Он также прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который 4 апреля призвал западных партнеров создать отдельную комиссию, которая расследует преступления геноцида, совершенные россиянами в Украине.

— Это только начало… Образовать комиссии, принять решение — в Европе это никогда не происходило быстро… Следует понимать, что мир уже никогда не вернется к ситуации, которая была до 24 февраля, — заявил Лукаш Ясина.

Он также отметил, что одной из главных проблем Польши является то, чтобы Россия ни при каких обстоятельствах не одержала победы над Украиной.

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