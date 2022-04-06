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Факты / Мир

Индия осудила жестокие убийства мирных жителей Бучи и поддержала расследование

Марта Бондаренко редактор ленты
Индия осудила жестокие убийства мирных жителей Бучи и поддержала расследование

Индия заявила, что “безоговорочно осуждает” убийства мирных жителей в Буче и поддерживает призыв к независимому расследованию этого факта.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Свое осуждение Индия высказала на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, и это является самым решительным заявлением страны относительно войны России в Украине с момента ее начала.

Но Индия пока воздерживается при голосовании по резолюциям Совбеза ООН, Генассамблеи ООН и Совета ООН по правам человека, осуждающих действия России.

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Как отмечает BBC, азиатская страна имеет долгую историю ведения внеблоковой стратегии в международной политике. При этом страна пытается удержать дипломатический баланс ведь находится под давлением западных стран.

Индия, которая зависит от импорта нефти из России, на прошлой неделе подверглась критике со стороны США и Австралии за рассмотрение российского предложения, подрывающего западные санкции.

Ранее министр металлургической промышленности Индии Рамчандра Прасад Сингх заявил, что его страна продолжит импорт коксующегося угля из России и даже удвоит его, несмотря на войну, развязанную этой страной в Украине.

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Источник: BBC

Фото: Pixabay

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