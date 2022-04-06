Танк Т-72 является одним из видов вооружения, которое применяется в ходе полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. Что представляет собой Т-72, каковы его технические характеристики, сколько стоят модификации боевой машины. Наиболее важные подробности – в нашем материале.

Немного истории

Т-72 Урал — послевоенный советский, самый массовый танк второго поколения. Разработка Т-72 началась в 1967 году. Принят на вооружение в Вооруженных силах СССР с 1973 года. Разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле.

Кроме СССР, Т-72 производился в Чехословакии, Польше, Югославии, Индии и Ираке.

Первое боевое крещение танки Т-72 получили во время сирийско-израильской войны в 1982 году, где показали полное превосходство над танками противника.

Использовались также в ходе ирано-иракской войны и в период боевых действий в Персидском заливе в 1991 году. Танки этого типа применялись в боях в Югославии и в различных военных конфликтах на территории бывшего Советского Союза.

Всего в 1972-1992 годах в Советском Союзе/России было выпущено, по оценкам западных источников, более 20 тыс. танков Т-72 всех модификаций. В настоящее время более 9 тыс. танков Т-72 продолжают находиться на вооружении российской армии.

Тактико-технические характеристики:

может по дну преодолевать реки глубиной до 6 метров, для подобных мероприятий проводится герметизация танка;

экипаж танка состоит из трех человек: механика-водителя, наводчика и командира, который также выполняет функции заряжающего после расходования боезапаса в автомате заряжания;

масса в боевом положении — 44,5 тонн;

мощность двигателя – 780 л.с;

максимальная скорость по шоссе — 60 км/ч;

запас хода по шоссе – 500 км;

вооружение: 125-мм пушка, 7,62-мм пулемет ПКТ, 12,7-мм пулемет НСВТ;

бронирование: лоб башни/лоб корпуса — 410/245 мм.

Цена

Танк Т-72 существует во множестве версий и вариантов, соответственно, разнится и цена. Так, стоимость варианта Б1 для Венесуэлы составила $2 млн за экземпляр.

Более старые версии можно купить у стран бывшего Варшавского договора, например, Чехии, за $50 тыс. Впрочем, стоимость экземпляра в лучшем техническом состоянии потянет уже на $200 тыс.

Источник: по материалам СМИ