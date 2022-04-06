В переговорах между Украиной и Россией не было “значительных успехов”, а разоблачения ужасов, совершенных в Буче, не способствуют прогрессу. Об этом заявили в Елисейском дворце.

Известно, что Зеленский по-прежнему заинтересован в поддержке и продвижении переговоров с россиянами, а также посреднической роли Франции.

В телефонном разговоре, который состоялся 5 апреля, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский обсудили конкретные меры, которые необходимо принять для того, чтобы преступления России не остались безнаказанными.

Лидер Франции подтвердил готовность страны внести свой вклад в расследование и документирование насилия против мирных жителей.

Кроме того, они обсудили ситуацию в Мариуполе. Зеленский сообщил Макрону, что на этой неделе из города смогли уехать только 2 тыс. человек, поскольку россияне блокировали эвакуационные коридоры.