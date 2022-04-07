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Факты / Мир

Беженцы из Украины в Греции и на Кипре: условия въезда, социальные и налоговые гарантии

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
біженці

С начала полномасштабного вторжения войск российского агрессора на территорию Украины в Грецию и на Кипр прибыло почти 10 тыс. наших соотечественников.

Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

Согласно уточненным данным, в настоящее время в Грецию прибыли более 7 100 человек, из них почти 2 300 дети. На Кипр, как сообщает местное государственное радио, прибыли более 3 тыс. граждан Украины.

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Условия въезда беженцев из Украины в Грецию

По данным украинского МИДа, въезд в Грецию беженцам из Украины разрешен по таким документам:

  • украинский биометрический/небиометрический загранпаспорт;
  • внутренний украинский паспорт (старого образца в виде книжки или ID-карты);
  • свидетельство о рождении ребенка.

Алгоритм действий для граждан Украины, нуждающихся на территории Греции в статусе временной защиты, размещен на официальном сайте Министерства миграции и убежища Греции на греческом, английском и украинском языках.

— В Греции всем беженцам из Украины предоставят социальный и налоговый номер на последующие 12 месяцев без какой-либо бюрократии, — заявил министр миграции Нотис Митаракис.

Сообщается также, что из-за предыдущего кризиса беженцев после сирийской войны в Греции остались лагеря для беженцев на 60 тыс. человек. Сейчас 30 тыс. мест остаются свободными. Кроме того, многие украинцы останавливаются в этих странах у родственников и друзей.

Источник: Spiegel

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Фото: Depositphotos

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