Во Львов приехали итальянские волонтеры, чтобы помочь беженцам с Луганщины. В Риме, Болонье, Падуе и еще в нескольких городах Италии украинцам готовы предоставить бесплатное жилье, документы и медицинскую помощь. Детей устроят в школу, а родители получат возможность работать.

С волонтерами и украинцами, которые из-за войны вынуждены были бросить свои дома, пообщались журналисты Объединенного эфира украинских телеканалов.

…Юрий с двумя дочками, женой и котом приехал из Рубежного Луганской области. В родном городе семья оставалась до последнего, пока в их дом не прилетела мина.

К счастью, все выжили. Но от Рубежного рашисты не оставили практически камня на камне.

…Александр – многодетный отец из Северодонецка. У него трое детей: сыну Матвею – семь лет, дочкам, Василисе и Варваре, четыре и один год. От массированных обстрелов прятались в подвале. Но неделю назад военные сказали, что нужно уезжать, потому что находиться дома стало очень опасно.

— Снаряды летали буквально над головой. Даже выйти за хлебом без риска для жизни было уже невозможно, — рассказывает Александр.

…Эти две семьи и еще 1,5 тыс. других вынужденных переселенцев итальянская миссионерская организация эвакуирует в свою страну. Помочь в этом в Украину приехало порядка 150 итальянских волонтеров. Плюс – они привезли с собой 50 грузов с гуманитарной помощью.

— Наша задача – помочь людям добраться до Италии, в безопасное место. Для нас это очень почетная миссия. Потому что у Италии появилась возможность объединиться с украинцами и показать, что они не одни, — говорят молодые итальянцы.

По их словам, украинцы смогут оставаться в Италии так долго, насколько это будет необходимо. Они получат соответствующие документы, а дети смогут посещать школу.

Чтобы быстрее адаптироваться, украинцы смогут бесплатно изучать итальянский язык.