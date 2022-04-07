Как записать ребенка в школу

Районная школа обязана принять ребенка из Украины, школы вне района и частные – в зависимости от количества свободных мест. Зачисление в школу возможно в течение всего учебного года, а класс для продолжения обучения определяется на основе суммы законченных школьных лет за границей.

Если в выбранном учебном заведении в определенном классе нет мест, обратитесь в отдел образования города (тел. 81 466 39 00) с просьбой указать школу, где ребенок мог бы продолжать обучение. Также по телефону дети и подростки могут получить педагогическую и психологическую помощь.

Куда обращаться в случае опасности для женщин и детей

Если вы чувствуете угрозу, беспокоитесь о своей безопасности или безопасности своего ребенка/если кто-то забрал у вас документы/если кто-то хочет принудить вас к противоправной деятельности, воспользуйтесь бесплатной помощью.

Если вы видите, что с вашими друзьями или их детьми происходит что-то тревожное, сообщите об этом Фонду борьбы с торговлей людьми и рабством Ла Страда по номерам +48 605 687 750 или +48 533 391 569

Граждане Украины также полностью освобождены от оплаты в зоне платной парковки.

Польские города хотят поддержать украинских друзей и оказать им как можно большую помощь. Ниже предлагаем список важных локаций в Люблине, где можно получить помощь.

Где искать информацию для беженцев в Люблине

Люблинский комитет социальной помощи ул. Peowiaków 12 (в доме Центра культуры в Люблине) – работает круглосуточно.

Центр постоянно оказывает помощь и информацию лицам из Украины, а также координирует работу других организаций и волонтеров. По специальному номеру +48533391569 волонтеры информируют о социально-бытовых делах, психологически-медицинской поддержке и юридической помощи.

Инфопункты и инфолинии:

Железнодорожный вокзал (Dworzec PKP), Lublin pl. Dworcowy 1

Автобусный вокзал (Dworzec PKS), Aleja Tysiąclecia 6

Инфолиния ежедневно (7.00 — 18.00): +48 692 268 717, +48 883 849 598

Инфолиния круглосуточно: +48 692 476 823

Инфолиния круглосуточно: +48477217575

Портал города www.lublin.eu.eu

На украинском языке: www.lublin.eu/ua/

Как найти ночлег

На территории Люблина функционирует пока пять точек, где можно получить место ночлега, еще несколько находятся в готовности. В точках работают группы оперативного реагирования. Чтобы получить ночлег, следует обратиться в облгосадминистрацию, где находится рецепционный пункт (ул. Spokojna 4). Справку о проживании можно получить в информационных пунктах, которые работают на железнодорожном и автовокзале. Люди, которым предоставляют приют, получают еду, уход, а также психологическую и языковую помощь.

Виртуальный рецепционный пункт в Люблине по адресу: lublin.uw.gov.pl/pomagamUkrainie.

Доступное жилье в частных домах распределяет Люблинский социальный комитет помощи Украине (см. выше), действующий при Культурном центре.

Юридическая помощь в Люблине

На адрес ua@oirp.lublin.pl можно отправлять вопросы о пересечении границы или легализации быта. Просить о контакте с юрисконсультом можно по круглосуточному номеру +48 518 777 025, высылая смс. Гарантированная помощь юриста — на польском, украинском, английском, французском языках.