Ученые обнаружили окаменелость в виде конечности динозавра с кожей, что является лишь одним экземпляром из целой серии замечательных находок, сделанных на ископаемом участке Танис в американском штате Северная Дакота.

Как пишет BBC, внимание исследователей привлекло не только их хорошо сохранившееся состояние, но и то, что представляют собой эти древние образцы.

Утверждается, что танисские существа были убиты и захоронены в тот самый день, когда на Землю обрушился гигантский астероид.

В тот день, 66 миллионов лет назад, закончилось правление динозавров и началось развитие млекопитающих.

В горных породах было найдено очень мало останков динозавров, запечатлевших последние несколько тысяч лет до столкновения.

Помимо найденной ноги динозавра есть рыбы, которые вдохнули в себя частицы обломков, столкнувшихся с землей после падения с неба.

— У нас так много деталей на этом участке, которые рассказывают нам о том, что происходило мгновение за мгновением. Это почти как смотреть, как это происходит в кино. Вы смотрите на каменные плиты, на окаменелости, и это возвращает вас в тот день, — рассказал аспирант Манчестерского университета (Великобритания) Роберт ДеПальма, который руководит раскопками в Танисе.

В настоящее время научное сообщество широко признает, что космический объект шириной около 12 км врезался в нашу планету и вызвал последнее массовое вымирание.

Место падения было обнаружено в Мексиканском заливе, недалеко от полуострова Юкатан. Это примерно в 3 тыс. км от Таниса, но энергия, переданная при столкновении, была такова, что разрушения ощущались далеко и широко.

Профессор Пол Барретт из лондонского Музея естественной истории осмотрел конечность динозавра, заявив, что это был тесцелозавр.

— Он принадлежит к группе, о которой у нас не было никаких данных о том, как выглядела его кожа, и это убедительно показывает, что эти животные были очень чешуйчатыми, как ящерицы. Они не были пернатыми, как их мясоедные современники, — сказал Пол Баррет.

По его мнению, животному перед смертью очень резко оторвало ногу.

— На ноге нет никаких признаков болезни, нет явных патологий, нет следов того, что нога была отгрызена, например, следов укуса или отсутствующих кусков, — рассказал ученый.

По его мнению, животное умерло более или менее мгновенно.

На данном этапе некоторые ученые относятся скептически к тому, что этот динозавр погиб именно в момент падения астероида. Для подтверждения или опровержения этой гипотезы понадобится провести ряд консультаций путем публикаций научных рецензий.

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