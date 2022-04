Президент США Джозеф Байден прокомментировал террористическую атаку российских войск на железнодорожный вокзал в Краматорске.

Он отметил, что это очередное ужасное зверство, совершенное Россией.

По его словам, США продолжат помогать Украине и поставлять оружие.

The attack on a Ukrainian train station is yet another horrific atrocity committed by Russia, striking civilians who were trying to evacuate and reach safety.

