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Факты / Мир

Это ужасное зверство: Джо Байден осудил атаку РФ на вокзал в Краматорске

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Джо Байден

Президент США Джозеф Байден прокомментировал террористическую атаку российских войск на железнодорожный вокзал в Краматорске.

Он отметил, что это очередное ужасное зверство, совершенное Россией.

– Нападение на украинский железнодорожный вокзал – это еще одно ужасное зверство, совершенное Россией, во время которого были нанесены удары по мирным жителям, которые пытались эвакуироваться и добраться до безопасного места, – написал Байден.

По его словам, США продолжат помогать Украине и поставлять оружие.

– И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая их к ответственности, – говорится в сообщении.

Напомним, что 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Во время обстрела на вокзале находились тысячи человек, поскольку продолжалась эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные области Украины.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в настоящее время известно о 50 погибших людях, из них пятеро детей.

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Фото: Depositphotos

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