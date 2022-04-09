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Факты / Мир

После посылок награбленного в Украине: СДЭК запретила отправку без чеков на товары

Маліновська Ангеліна
посилка

Служба экспресс-доставки СДЭК отменила прием к отправке посылки с товарами, если отправитель не может подтвердить право собственности на них — например, показав кассовый чек из магазина или другой документ, подтверждающий право на товар.

Об этом говорится в приказе генерального директора СДЭК Леонида Гольдорта от 5 апреля.

Компания приняла такое решение “в связи с увеличением случаев мошенничества и проверок таможенных органов на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе, проводимых после выпуска товара в соответствии таможенному законодательству”.

Соответствующий приказ отправили во все подразделения службы доставки. На сайте компании сообщается, что она представлена более чем в 67 тысячах населенных пунктов в 27 странах мира.

Приказ вступил в силу 5 апреля, он действует “до выдачи распоряжения о его отмене”.

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Стоит отметить, что глава СДЭК выпустил приказ, запрещающий прием посылок без чеков из магазина, в день, когда СМИ опубликовали серию статей о военных, отправляющих вещи через отделения компании.

Справка. СДЭК — российский оператор экспресс-доставки документов и грузов.

Источник: Медуза

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