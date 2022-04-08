Где в польском Вроцлаве можно отвести ребенка в бесплатный кружок или спортивную студию. Эксперт по вопросам легализации в Польше Оксана Колесник предоставила Фактам ICTV перечень таких ресурсов, которые будут полезны украинским гражданам, которые нашли в этом городе убежище, спасаясь от войны.
Бесплатные кружки и секции для украинских детей в Польше
Спортивные
Школа плавания принимает на бесплатный курс обучения плаванию для младенцев, детей и подростков из Украины.
Занятия будут проводиться на украинском языке инструкторами украинского происхождения. Каждый ребенок, а также мамы младенцев получат все необходимые аксессуары для плавательного бассейна.
Курс будет действовать в период с 01.04 по 30.06.2022 года. Занятия будут проводиться по адресу: Вроцлав, ул. Роговской, 52А. Режим — один раз в неделю в определенные дни и часы.
Подробная информация и запись: с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 по тел. 508 315 272 или по электронной почте rogowska@szkolaplywaniafala.pl
Szkoła Pływania Fala: курс обучения плаванию младенцев, детей и молодежи. Все подробности тут
Akademia Piłkarska Olympic: футбольные занятия. Все подробности тут
Boisko Perkusyjna Wrocław: тренировки по футболу. Все подробности тут
Prestige Football Academy: тренировки по футболу. Все подробности тут
Wrocławski Szkolny Związek Sportowy: спортивные занятия. Все подробности тут
Vertykalna: воздушная акробатика. Все подробности тут
Изучение польского языка
Poliglocki: разговорный польский с нуля. Все подробности тут
GERelis: курс польского языка для детей. Все подробности тут
Художественные студии
Коллектив Барвiнок: уроки хореографии, рисования, лепки. Все подробности тут
Pawilon Czterech Kopuł: мастер-классы (рисование). Все подробности тут
Pole Dance Institute Wrocław: занятия. Все подробности тут
Разное
Ukraińska Sobotnia Szkoła: языковые занятия, информатика, художественное творчество, спортивная активность. Все подробности тут
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu: интеграционные занятия, польский язык и др. Все подробности тут
ODSK Piast: музыкальные занятия, ИЗО, польский язык и др. Все подробности тут
Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek: экологические занятия, английский язык, ИЗО. Все подробности тут
Источник: Оксана Колесник