Где в польском Вроцлаве можно отвести ребенка в бесплатный кружок или спортивную студию. Эксперт по вопросам легализации в Польше Оксана Колесник предоставила Фактам ICTV перечень таких ресурсов, которые будут полезны украинским гражданам, которые нашли в этом городе убежище, спасаясь от войны.

Бесплатные кружки и секции для украинских детей в Польше

Спортивные

Школа плавания принимает на бесплатный курс обучения плаванию для младенцев, детей и подростков из Украины.

Занятия будут проводиться на украинском языке инструкторами украинского происхождения. Каждый ребенок, а также мамы младенцев получат все необходимые аксессуары для плавательного бассейна.

Курс будет действовать в период с 01.04 по 30.06.2022 года. Занятия будут проводиться по адресу: Вроцлав, ул. Роговской, 52А. Режим — один раз в неделю в определенные дни и часы.

Подробная информация и запись: с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 по тел. 508 315 272 или по электронной почте rogowska@szkolaplywaniafala.pl

Szkoła Pływania Fala: курс обучения плаванию младенцев, детей и молодежи. Все подробности тут

Akademia Piłkarska Olympic: футбольные занятия. Все подробности тут

Boisko Perkusyjna Wrocław: тренировки по футболу. Все подробности тут

Prestige Football Academy: тренировки по футболу. Все подробности тут

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy: спортивные занятия. Все подробности тут

Vertykalna: воздушная акробатика. Все подробности тут

Изучение польского языка

Poliglocki: разговорный польский с нуля. Все подробности тут

GERelis: курс польского языка для детей. Все подробности тут

Художественные студии

Коллектив Барвiнок: уроки хореографии, рисования, лепки. Все подробности тут

Pawilon Czterech Kopuł: мастер-классы (рисование). Все подробности тут

Pole Dance Institute Wrocław: занятия. Все подробности тут

Разное

Ukraińska Sobotnia Szkoła: языковые занятия, информатика, художественное творчество, спортивная активность. Все подробности тут

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu: интеграционные занятия, польский язык и др. Все подробности тут

ODSK Piast: музыкальные занятия, ИЗО, польский язык и др. Все подробности тут

Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek: экологические занятия, английский язык, ИЗО. Все подробности тут

Источник: Оксана Колесник