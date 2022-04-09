Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, что ждет Украину после заполнения заявки на вступление в ЕС.

Во время пресс-конференции она отметила, что обычно на принятие решения о вступлении идут годы, однако Украина пройдет этот путь гораздо быстрее.

– После того, как страна подает заявку, Совет ЕС принимает решение о том, что Комиссия должна выдать свое заключение. Обычно на это уходят годы. В случае Украины мы говорим о неделях. Мы передали опросник, он будет заполняться в переговорах между Украиной и ЕС. Это будет картина, что происходит в стране, отвечает ли страна Копенгагенским критериям, — отметила она.

По словам Ляйен, Украина и ЕС договорились и взяли обязательство, что будут работать над этим важным шагом, чтобы получить все ответы на эти подробные вопросы.

— Речь идет не об одном вопросе, который определяет наше заключение, есть очень много вопросов, на которые нужно ответить. Мы хотим работать бок о бок для того, чтобы срисовать картину страны и пути в Европу. После этого Комиссия выдает свое заключение, которое является рекомендацией для Совета ЕС и после этого Совет уже принимает решение по поводу следующих шагов, — рассказала она.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что, несмотря на вывод о членстве в ЕС, Украину ждет долгий путь восстановления.

— Какой бы ни был результат, перед Украиной лежит очень большой шаг восстановления, потому что Россия нагло разрушает инфраструктуру Украины, города Украины. Поэтому мы хотим работать вместе с вами, чтобы реформировать Украину, восстановить Украину. Это в положительном смысле определит путь Украины в ЕС, – сказала она.