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Факты / Мир

Макрон и Ле Пен вышли во второй тур: данные экзитпола выборов во Франции

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Макрон и Ле Пен вышли во второй тур: данные экзитпола выборов во Франции

По результатам первых экзитполов президентских выборов во Франции больше всего голосов набрал действующий лидер Эммануэль Макрон. За него проголосовало 28,5% французов.

Во втором туре за президентское кресло с ним сразится Мари Ле Пен — за нее проголосовали 24,2% французов.

На третьем месте — Жан-Люк Меланшон (партия Франция непокоренная), который набрал 20,2% голосов.

Далее следуют Эрик Земмур (партия Реконкиста) с 6,8% и Валери Пекресс (партия Республиканцы) с 4,6%.

Следует отметить, что на пост президента Франции претендовали 12 кандидатов. По данным СМИ, в голосовании приняли участие 65% избирателей. Второй тур президентских выборов во Франции запланирован на 24 апреля.

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