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Факты / Мир

Южная Корея передаст Украине бронежилеты, каски и аптечки — СМИ

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
південна корея

Южная Корея планирует предоставить Украине нелетальную помощь на сумму $1,6 млн в этом месяце.

Об этом сообщил Yonhap News со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, из Сеула в Киев отправятся бронежилеты, каски, медикаменты, а также готовые к употреблению пищевые продукты.

Южная Корея планирует отправить новый пакет помощи гражданскими рейсами в Европу поэтапно до конца апреля.

Вопреки призывам Киева о передаче Украине оружия, Южная Корея ссылается на внутренние ограничения по его отправке. Министр обороны Су Ук повторил эту позицию во время недавних телефонных переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

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Фото: Depositphotos

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