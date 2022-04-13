Южная Корея планирует предоставить Украине нелетальную помощь на сумму $1,6 млн в этом месяце.

Об этом сообщил Yonhap News со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, из Сеула в Киев отправятся бронежилеты, каски, медикаменты, а также готовые к употреблению пищевые продукты.

Южная Корея планирует отправить новый пакет помощи гражданскими рейсами в Европу поэтапно до конца апреля.

Вопреки призывам Киева о передаче Украине оружия, Южная Корея ссылается на внутренние ограничения по его отправке. Министр обороны Су Ук повторил эту позицию во время недавних телефонных переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.