Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что единственной страной в мире, которая нуждается в реальной денацификации, является Россия.

Об этом он написал в социальных сетях.

— После стольких ужасных сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками в Украине, становится ясно, что единственная страна в мире, которая нуждается в реальной денацификации, — это Российская Федерация, — написал он.

Недавно президент США Джо Байден назвал войну в Украине геноцидом украинского народа. В ответ на это Владимир Зеленский назвал Байдена настоящим лидером.

After seeing so many horrific scenes of genocide, war crimes and crimes against humanity committed by the Russian forces in #Ukraine, it is clear that only country in the world that needs real denazification is the Russian Federation — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 12, 2022

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 49-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Эдгарс Ринкевичс