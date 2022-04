Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что единственной страной в мире, которая нуждается в реальной денацификации, является Россия.

Об этом он написал в социальных сетях.

Недавно президент США Джо Байден назвал войну в Украине геноцидом украинского народа. В ответ на это Владимир Зеленский назвал Байдена настоящим лидером.

After seeing so many horrific scenes of genocide, war crimes and crimes against humanity committed by the Russian forces in #Ukraine, it is clear that only country in the world that needs real denazification is the Russian Federation

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 12, 2022