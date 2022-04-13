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Факты / Мир

Единственная страна, которая нуждается в денацификации, это Россия — глава МИД Латвии

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что единственной страной в мире, которая нуждается в реальной денацификации, является Россия.

Об этом он написал в социальных сетях.

— После стольких ужасных сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками в Украине, становится ясно, что единственная страна в мире, которая нуждается в реальной денацификации, — это Российская Федерация, — написал он.

Недавно президент США Джо Байден назвал войну в Украине геноцидом украинского народа. В ответ на это Владимир Зеленский назвал Байдена настоящим лидером.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 49-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Эдгарс Ринкевичс

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