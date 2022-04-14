Реактивная система залпового огня (РСЗО) RM-70 является чехословацкой версией советской РСЗО БМ-21 или Град.

Разработана в конце 1960-х годов Чешской ССР. С 1972 года состояла на вооружении армий Чехии, Словакии, Польши, ГДР, Ливии, Зимбабве и других государств.

Примерная стоимость $165 тыс.

До настоящего времени в Чехии остается около полусотни таких РСЗО, большинство которых находится на складском хранении.

Чем хороша RM-70

Существенным отличием RM-70 от прототипа являются ее повышенные огневые возможности: через две минуты после первого залпа она может дать второй залп и покинуть боевую позицию еще до того, как по ней будет нанесен ответный удар противника. Эта возможность обеспечивается гидравлическим устройством для механизированной перезарядки пусковой установки.

Тактико-технические характеристики

дальность стрельбы: максимальная — 20,5 км;

масса в боевом положении: 33,7 тонн;

масса снаряда: 66 кг;

калибр: 122 мм;

количество направляющих: 40;

габаритные размеры: длина – 8 800 мм; ширина – 2 500 мм; высота в походном положении – 2 900 мм.

Конструкция обеспечивает достаточную защиту для отряда, который должен сражаться в тылу дружественных линий, но в пределах досягаемости обозначенных вражеских целей.

Шасси грузовика включает в себя многотопливный двигатель Т-903-3 V12 мощностью 250 лошадиных сил с запасом хода 400 км и максимальной скоростью движения 85 км/ч.

Экипаж находится в относительном комфорте и безопасности в стальной бронированной кабине, укомплектованной бронированными козырьками для обеспечения надлежащего обзора при движении под защитой.

Колесная конструкция машины 8×8 обеспечивает возможность передвижения по бездорожью, а ее механизированный подход позволяет машине идти в ногу с гусеничными танками и боевыми машинами пехоты.

Источник: по материалам СМИ

Фото: Википедия