Угрозы Медведева Швеции и Финляндии при вступлении в НАТО являются блефом — эксперты

Заявления России по поводу размещения ядерного оружия в Балтии, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, не что иное, как “пустые угрозы”.

– В Калининграде всегда держали ядерное оружие. Это известно международному сообществу, странам в регионе. Они используют это как угрозу, – заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в интервью изданию BNS.

Эксперт центра RUSI Семуэль Рамани в Twitter назвал угрозы России вероятным блефом:

– Россия разместила в Калининграде ракеты, способные нести ядерные боеголовки, поэтому угроза Медведева разместить ядерное оружие в Балтии, вероятно, является блефом.

По мнению Рамани, большее беспокойство могут вызвать планы России увеличить присутствие ВМС в Финском заливе, “что может повредить перевозкам и торговле”.

Экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт тоже назвал заявления Медведева “пустой угрозой”, а также попыткой Кремля отпугнуть Финляндию и Швецию от вступления в НАТО.

А бывший премьер-министр Финляндии Александр Стабб увидел в заявлениях Медведева привычную “гибридную” тактику Кремля.

Кроме того, угрозы Медведева означают, что между запросом этих двух стран относительно вступления в НАТО и ответом Альянса должно пройти минимальное количество времени.

— Российские угрозы означают, что не может и не должно быть временного пробела между возможной заявкой о вступлении в НАТО от Швеции и Финляндии и ответом НАТО. Ответ НАТО Швеции и Финляндии должен прийти через часы после заявки, даже не через дни, — написал европейских журналист Яннис Кутсомитис в Twitter.

Напомним, что агрессия России против Украины побудила внеблоковые Швецию и Финляндию рассмотреть возможность вступления в НАТО. Эти две страны могут подать заявку на вступление в Альянс уже летом.

В то же время экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, “ни о каком безъядерном статусе Балтики не может быть и речи”.

Источник: Голос Америки