После потери судов Саратов и Москва РФ может пересмотреть свои позиции в Черном море – разведка Британии

Российский крейсер Москва, который затонул после удара украинскими ракетами, выполнял ключевую роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на свою разведку, отмечая, что корабль был одним из трех крейсеров класса Слава в российском флоте. Его ввели в эксплуатацию в 1979 году, а в 2021-м он вернулся на службу после большого ремонта, что должно было улучшить его возможности.

— Этот инцидент означает, что после вторжения в Украину уничтожены два ключевых военно-морских объекта, первым из которых стал российский десантный корабль класса Аллигатор Саратов (его РФ потеряла 24 марта). Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море, – предполагает разведка Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 15 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/QSfJvjINwD ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/y0p4n4J46U — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 15, 2022

14 апреля стало известно, что флагман Черноморского флота РФ крейсер Москва перевернулся и начал тонуть.

Это произошло после того, как накануне по нему попали двумя ракетами Р-360 Нептун берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ Нептун.

Позже глава Одесской ОВ Максим Марченко также добавил, что российский ракетный крейсер Москва, подбитый украинскими ракетами, догорает в водах Черного моря.