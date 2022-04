После потери судов Саратов и Москва РФ может пересмотреть свои позиции в Черном море – разведка Британии

Российский крейсер Москва, который затонул после удара украинскими ракетами, выполнял ключевую роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на свою разведку, отмечая, что корабль был одним из трех крейсеров класса Слава в российском флоте. Его ввели в эксплуатацию в 1979 году, а в 2021-м он вернулся на службу после большого ремонта, что должно было улучшить его возможности.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 15 April 2022

