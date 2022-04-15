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Факты / Мир

После потери судов Саратов и Москва РФ может пересмотреть свои позиции в Черном море – разведка Британии

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
крейсер Москва

Российский крейсер Москва, который затонул после удара украинскими ракетами, выполнял ключевую роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на свою разведку, отмечая, что корабль был одним из трех крейсеров класса Слава в российском флоте. Его ввели в эксплуатацию в 1979 году, а в 2021-м он вернулся на службу после большого ремонта, что должно было улучшить его возможности.

— Этот инцидент означает, что после вторжения в Украину уничтожены два ключевых военно-морских объекта, первым из которых стал российский десантный корабль класса Аллигатор Саратов (его РФ потеряла 24 марта). Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море, – предполагает разведка Великобритании.

14 апреля стало известно, что флагман Черноморского флота РФ крейсер Москва перевернулся и начал тонуть.

Это произошло после того, как накануне по нему попали двумя ракетами Р-360 Нептун берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ Нептун.

Позже глава Одесской ОВ Максим Марченко также добавил, что российский ракетный крейсер Москва, подбитый украинскими ракетами, догорает в водах Черного моря.

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Фото: Depositphotos

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