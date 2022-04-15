Россия должна выбрать между двумя версиями потери крейсера Москва – Салливан

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что то, как разворачивается история с Москвой, является большим ударом по России.

Официальные лица США заявили, что до сих пор неясно, что вызвало взрыв на борту. Но Салливан сказал, что это заставило Москву выбирать между двумя историями.

— Одна история о том, что это была просто некомпетентность, а другая о том, что на них напали. И ни один из них не является особенно хорошим результатом для них, — сказал Салливан в Экономическом клубе Вашингтона, округ Колумбия.

— Только потеря подводной лодки с баллистическими ракетами или Кузнецова (единственного российского авианосца) нанесла бы более серьезный удар по моральному духу России и репутации военно-морского флота в глазах российской общественности, — сказал Карл Шустер, бывший оперативный директор Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США.