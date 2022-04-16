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Факты / Мир

Более мощная, чем Град: что известно о реактивной системе RM-70 Vampire

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Более мощная, чем Град: что известно о реактивной системе RM-70 Vampire

RM-70 Vampire — чешская реактивная система залпового огня (РСЗО), разработанная в 70-е годы ХХ века тогда еще в Чехословакии. Фактически она является копией российского БМ-21 Град.

Но эта система имеет преимущество над советским аналогом в том, что ее легче перезаряжать. Так, на ручную перезарядку 40 направляющих труб в Градах необходимо от часа до двух.

А в RM-70 Vampire установлена ​​гидравлическая система, которая разворачивает направляющие трубы на 180 градусов, а затем устанавливается с нулевым углом подъема. Благодаря этому все 40 снарядов, расположенных на стеллаже, одновременно подаются в направляющие трубы.

В состав системы RM-70 входят:

  • самоходная пусковая установка;
  • неуправляемые реактивные снаряды;
  • система управления огнем;
  • транспортно-заряжающая машина.

Артиллерийская система основана на базе чехословацкого автомобиля повышенной проходимости Tatra T813. Это шасси имеет V-образный 12-цилиндровый дизельный двигатель Татра Т-930-3 мощностью 270 лошадиных сил.

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В передней части шасси RM-70 Vampire смонтирован бульдозерный отвал, с помощью которого может быть оборудована огневая позиция или можно устранять препятствия с дороги. Имеется также лебедка для самовытягивания пусковой установки.

На крыше бронированной кабины RM-70 в качестве вспомогательного вооружения может быть установлен 7.62-мм пулемет, стрельбу из которого можно вести как по наземным, так и воздушным целям.

Характеристики RM-70:

  • Дальность стрельбы – максимальная 20,5 км, минимальная 8 км;
  • масса в боевом положении – 33,7 тонн;
  • масса снаряда – 66 кг;
  • калибр 122 — мм
  • количество направляющих труб – 40;
  • габаритные размеры — длина 8 800 мм, ширина 2 500 мм;
  • время перезаряжания – 2 мин;
  • рассчитана на 4 человека.

Еще одним существенным преимуществом этой системы является то, что через две минуты после первого залпа RM-70 может дать второй залп и покинуть боевую позицию еще до того, как по ней нанесет удар противник.

Пусковая установка RM-70 оборудована радиостанцией, средствами пожаротушения и защиты от оружия массового поражения.

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Фото: Depositphotos

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