Папа Римский Франциск во время пасхальной мессы в субботу в Ватикане осудил жестокость войны в Украине и поздравил всех с Пасхой, произнеся по-украински: Христос воскрес!

Понтифик из-за проблем со здоровьем не смог возглавить святую мессу Пасхальной Вигилии Святой Ночи, поэтому поручил это кардиналу Джованни Баттисти Рэ. Однако он присутствовал на службе и произнес проповедь.

Также на мессе был Иван Федоров – мэр украинского Мелитополя, которого похитили российские военные в прошлом месяце, а затем освободили из плена.

В своей проповеди Папа Римский отметил присутствие на мессе украинской делегации и обратился к ней с такими словами:

— Среди этой тьмы, которую вы переживаете, господин городской голова, уважаемые парламентарии, темной тьмы войны, жестокости, все мы молимся, молимся с вами и за вас в эту ночь. Молимся из-за многочисленных страданий. Мы можем только молиться о вас и сказать: держитесь, мы с вами! А также сказать вам величайшую вещь, которая сегодня празднуется: Христос воскрес!

17 апреля христиане западного обряда празднуют Пасху – один из самых главных дней в церковном календаре. Сегодня воскресение Иисуса Христа празднуют римо-католики, часть греко-католиков и протестантов.

Источник: Vatican News