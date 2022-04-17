Президент России Владимир Путин верит в победу в войне против Украины и считает, что военные действия необходимы для безопасности РФ.

Детали разговора с главой Кремля раскрыл канцлер Австрии Карл Негаммер в интервью NBC News, встречавшийся с Владимиром Путиным в Москве на прошлой неделе.

По словам канцлера Австрии, Владимир Путин всадил его за длинный стол в Кремле, как это делал с другими лидерами из Европы, которые приезжали к президенту РФ еще до 24 февраля. Канцлер заявил, что не пожимал руку главе Кремля как из-за коронавирусных ограничений, так и из-за личного нежелания.

Карл Негаммер отметил, что разговор с Путиным не был дружеским.

– Это был откровенный и напряженный разговор. Я рассказал ему, что я видел (в Буче, – Ред.): я видел военные преступления, я видел огромные потери русской армии. Но я сказал ему, что нужно создать гуманитарные коридоры для таких городов, как Мариуполь и Харьков, потому что гражданскому населению не хватает воды, — сказал австрийский лидер.

По словам канцлера Негаммера, Владимир Путин ответил на это, что “с одной стороны будет сотрудничать с Международным следствием, а с другой, что он не доверяет западному миру”.

Канцлер Австрии отметил, что глава Кремля “считает, что выиграет войну” против Украины.

– Он считает, что война необходима для гарантий безопасности России. Он не доверяет международному сообществу. Он обвиняет Украину в “геноциде” на Донбассе. Поэтому, я думаю, он находится в своем мире, но, я думаю, сейчас он знает, что происходит в Украине, — сказал Карл Негаммер.

По словам австрийского канцлера, Владимир Путин признает влияние международных санкций на Россию, но считает, что война необходима.

— В конце беседы он сказал мне на немецком: “Лучше война раньше, чем позже”. Поэтому он точно знает, что происходит сейчас, – рассказал австрийский канцлер.

Ранее глава австрийского правительства рассказывал, что переговоры с Владимиром Путиным продолжались 75 минут, а до и после встречи лидеры не делали никаких фотографий или заявлений для СМИ.

Источник: NBC News