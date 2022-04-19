Боевая бронированная машина FV4333 Stormer – британский бронетранспортер, созданный на базе агрегатов легкого танка FV101 Scorpion. Был разработан компанией Alvis Vickers.

Первый прототип был построен в 1970-х годах. Серийное производство началось в 1981 году.

Первые три единицы были направлены в США для испытаний легких бронемашин. Следующие 25 единиц ушли в Малайзию, причем 12 из них оснастили башней с 20-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом.

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В 1986 году британская армия заказала бронетранспортеры Stormer, оснащенные управляемыми ракетами Starstreak.

Тактико-технические характеристики БРМ Stormer:

боевая масса – 13 т;

экипаж – 3 чел.;

габаритные размеры, мм: длина – 5251, ширина – 2690, высота – 2721;

бронирование – противопульное;

вооружение: 30-мм автоматическая пушка Бушмастер-II; две ПУ ПТУР TOW; 7,62-мм пулемет, 2х4 дымовых гранатомета;

боекомплект: 180 выстрелов, 4 ПТУР TOW, 700 патронов;

максимальная скорость по шоссе – 80 км/ч;

запас хода по шоссе — 400 км;

запас топлива — 390 л.

Источник: по материалам СМИ

Фото: Википедия