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Факты / Мир

Оснащен управляемыми ракетами Starstreak: бронетранспортер Stormer, характеристики

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
стормер

Боевая бронированная машина FV4333 Stormer – британский бронетранспортер, созданный на базе агрегатов легкого танка FV101 Scorpion. Был разработан компанией Alvis Vickers.

Первый прототип был построен в 1970-х годах. Серийное производство началось в 1981 году.

Первые три единицы были направлены в США для испытаний легких бронемашин. Следующие 25 единиц ушли в Малайзию, причем 12 из них оснастили башней с 20-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом.

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В 1986 году британская армия заказала бронетранспортеры Stormer, оснащенные управляемыми ракетами Starstreak.

Тактико-технические характеристики БРМ Stormer:

  • боевая масса – 13 т;
  • экипаж – 3 чел.;
  • габаритные размеры, мм: длина – 5251, ширина – 2690, высота – 2721;
  • бронирование – противопульное;
  • вооружение: 30-мм автоматическая пушка Бушмастер-II; две ПУ ПТУР TOW; 7,62-мм пулемет, 2х4 дымовых гранатомета;
  • боекомплект: 180 выстрелов, 4 ПТУР TOW, 700 патронов;
  • максимальная скорость по шоссе – 80 км/ч;
  • запас хода по шоссе — 400 км;
  • запас топлива — 390 л.

Источник: по материалам СМИ

Фото: Википедия

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