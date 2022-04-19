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Факты / Мир

США готовят законопроект, который позволит передать Украине арестованные фонды России

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
США готовят законопроект, который позволит передать Украине арестованные фонды России

В США готовится законопроект, который позволит передавать Украине арестованные фонды России.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак со ссылкой на CNN. Он предусматривает возможность получить компенсацию за российскую агрессию.

— Коротко о механизме: Украина в США подает в суд на Россию за разрушение объектов. Суд признает Россию виновной и определяет размер компенсации из этих арестованных фондов, которую на восстановление получит Украина, — отметил Ермак.

Деньги будут брать из всех активов банков, людей и структур, которые ранее подпали под санкции блокировки. А значит, украинской экономике будет значительно легче оправиться от всего, что случилось во время войны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 55-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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