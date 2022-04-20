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Факты / Мир

Генсек ООН запросил встречи с президентами Украины и России

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Антоніу Гутерреш

Генсек ООН Антониу Гутерриш намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик.

– Вчера днем ​​отдельные письма вручили постпредствам РФ и Украины. В этих письмах генсек попросил президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского – принять его в Киеве, – заявил Дюжжарик во время пресс-брифинга.

По его словам, Гутерриш хотел бы обсудить с двумя президентами срочные меры по установлению мира в Украине, а также будущее многосторонних отношений.

Ранее на этой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину установить Пасхальное перемирие до 24 апреля. Он отметил, что это позволит открыть ряд гуманитарных коридоров.

Кроме того, в случае установления перемирия, ООН готовы направить гуманитарную помощь в Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.

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