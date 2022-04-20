Норвегия передала Украине переносные системы противовоздушной обороны Mistral.

Об этом говорится в сообщении правительства Норвегии.

По словам министра обороны страны Бьорна Арильда Грама, война в Украине может затянуться, и сейчас страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской военной агрессии. Поэтому правительство приняло решение подарить Украине ЗРК Mistral (Мистраль).

Он отметил, что эти комплексы имеют высокую эффективность и используются на флоте.

Правительство Норвегии ранее приняло решение передать Украине в общей сложности 4 тыс. противотанковых ракет и несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения.

В настоящее время Норвегия безвозмездно передала из своих запасов ЗРК Mistral (около 100 ракет + небольшое количество пусковых установок).

Отмечается, что вооруженные силы Норвегии хотят заменить этот тип оружия, поэтому передача Mistral не окажет серьезного влияния на национальный военный потенциал.

— Ракета будет снята с производства вооруженными силами Норвегии, но это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет Украине большую пользу, — отметил министр обороны.

По его словам, аналогичные системы вооружения предоставили и другие страны. ЗРК уже отправились в Украину.

ЗРК Mistral – оснащены пассивной головкой самонаведения для поражения вертолетов и самолетов, которые летят на малых высотах. Максимальная скорость ракеты – 800 м/с, дальность стрельбы – 500-6000 м. Длина ракеты – около 1,9 м, масса – почти 19 кг (боевой части – 3 кг). Mistral является французской разработкой.

Ранее президент Владимир Зеленский в своем обращении в парламент Норвегии сказал, что сейчас ВСУ крайне нуждаются в противовоздушных системах.

В частности, речь шла о норвежском передвижном зенитном ракетном комплексе NASAMS малого и среднего радиуса действия.