Американская компания AeroVironment, Inc., мировой лидер в области интеллектуальных многодисциплинарных роботизированных систем, вчера, 19 апреля, объявила о том, что намерена передать Министерству обороны Украины более 100 беспилотных авиационных систем (БАС) Quantix Recon и операционные услуги по обучению.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что пожертвование было передано послу и военному атташе в посольстве Украины главным исполнительным директором AeroVironment Вахидом Наваби во время личной встречи.

По словам Вахида Наваби, это пожертвование предоставит украинским операторам инструмент, который может летать незамеченным со стороны противника и не подвергаться влиянию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку удаленных, недоступных областей динамично меняющегося поля боя.

Беспилотник Quantix Recon — это легко развертываемый, полностью автоматизированный разведывательный летательный аппарат, который предоставляет оперативную информацию с использованием изображений рельефа, растительности и инфраструктуры с географической привязкой высокого разрешения.

Quantix Recon сочетает в себе преимущества вертикального взлета и посадки с дальностью полета, скоростью и эффективностью беспилотного летательного аппарата с неподвижным крылом.

Благодаря полностью автоматизированному управлению полетом БПЛА может обследовать площадь до 1,6 км кв или 20 погонных км за 45-минутный полет с одной батареей.

Поставка БАС Quantix Recon не зависит от других тактических ракетных комплексов AeroVironment и БАС, которые уже поставляются Украине правительством США.

Ожидается, что первая половина пожертвованной партии беспилотных летательных аппаратов Quantix Recon будет доставлена ​​на этой неделе, и немедленно начнется оперативное обучение.

Источник: AeroVironment

Фото: Army-technology