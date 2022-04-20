Американская компания AeroVironment, Inc., мировой лидер в области интеллектуальных многодисциплинарных роботизированных систем, вчера, 19 апреля, объявила о том, что намерена передать Министерству обороны Украины более 100 беспилотных авиационных систем (БАС) Quantix Recon и операционные услуги по обучению.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Сообщается, что пожертвование было передано послу и военному атташе в посольстве Украины главным исполнительным директором AeroVironment Вахидом Наваби во время личной встречи.
По словам Вахида Наваби, это пожертвование предоставит украинским операторам инструмент, который может летать незамеченным со стороны противника и не подвергаться влиянию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку удаленных, недоступных областей динамично меняющегося поля боя.
Беспилотник Quantix Recon — это легко развертываемый, полностью автоматизированный разведывательный летательный аппарат, который предоставляет оперативную информацию с использованием изображений рельефа, растительности и инфраструктуры с географической привязкой высокого разрешения.
Quantix Recon сочетает в себе преимущества вертикального взлета и посадки с дальностью полета, скоростью и эффективностью беспилотного летательного аппарата с неподвижным крылом.
Благодаря полностью автоматизированному управлению полетом БПЛА может обследовать площадь до 1,6 км кв или 20 погонных км за 45-минутный полет с одной батареей.
Поставка БАС Quantix Recon не зависит от других тактических ракетных комплексов AeroVironment и БАС, которые уже поставляются Украине правительством США.
Ожидается, что первая половина пожертвованной партии беспилотных летательных аппаратов Quantix Recon будет доставлена на этой неделе, и немедленно начнется оперативное обучение.
Источник: AeroVironment
Фото: Army-technology