В Польше украинские школьники экзамен по математике будут сдавать на родном языке

Украинские школьники, которые сейчас находятся в Польше, по окончании восьмого класса экзамен по математике смогут сдавать на родном языке, а не на польском. О существенных облегчениях для детей из Украины в эфире RMF FM сообщил министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек.

Он подчеркнул, что около 7 тыс. украинских учеников будут сдавать в Польше экзамен по математике. По его словам, все задания будут дублироваться на украинском.

Детям, которые хотят сдать экзамен по польскому языку, дадут больше времени на предоставление ответов.

Сейчас в польских школах учатся 185 тыс. украинских детей-беженцев, из которых 35 тыс. – в детсадах, 135 тыс. – в начальных школах и несколько тысяч – в средних.

Для окончания начальной школы в Польше обязательным является экзамен в восьмом классе.

Кроме того, в Польше сейчас находятся около 540 тыс. детей, которые находятся на дистанционном обучении в украинской системе.

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Источник: rmf24.pl