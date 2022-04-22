Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, его страна намерена предоставить Украине существенное вооружение, в том числе самоходные артиллерийские установки Цезарь (CAESAR). Об этом он сказал в интервью французскому изданию Ouest-France.
Цезарь — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter.
Первый образец гаубицы был показан в 1994 году. В 2000 году был заключен контракт на поставку вооруженным силам Франции пяти установок на шасси автомобиля Unimog U2450L (6 × 6) фирмы Мерседес-Бенц. Первые установки поставлены в конце 2002 года.
САУ Цезарь предназначена для:
- уничтожения живой силы:
- уничтожения артиллерийских батарей;
- для обеспечения проходов по минным полям и полевым заграждениям.
Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом в 52 калибра. Эта гаубица может использовать весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, включая кассетные.
Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.
Оценивая проект САУ Цезарь, эксперты отметили его преимущества и недостатки:
Преимущества:
- высокая стратегическая и тактическая подвижность;
- большая дальность стрельбы;
- низкие эксплуатационные затраты.
Недостатки
- плохая проходимость по бездорожью;
- низкая степень защиты от огня противника;
- небольшой боекомплект.
Стоимость САУ Цезарь оценивается от $ 2,9 до 5,2 млн.
Источник: по материала СМИ
Фото: Википедия