Признание России государством-террористом: перспективы и последствия

18 апреля представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что сейчас серьезно рассматривают возможность предоставить России статус государства – спонсора терроризма.

Это станет не только мощным экономическим ударом по России, но и сигналом всему миру. Но реально ли нынче такое решение?

Перспективы признания

Информация о просьбе признать Россию государством-террористом появилась 15 апреля в американском издании Washington Post.

Об этом якобы попросил лично президент Украины Владимир Зеленский.

Гарантий, что это произойдет, нет. В настоящее время представители Белого дома и Госдепа не берутся утверждать, что США признают Россию государством – спонсором терроризма, хотя и изучают такой вариант.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, есть значительный шанс, что Россию признают спонсором терроризма.

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– Это решение может быть принято, поскольку тот пакет санкций, который действует против РФ со стороны США, в значительной степени относится к тем санкциям, которые действуют против стран, в отношении которых этот статус (государства – спонсора терроризма. – Ред.) введен… Решение принимается достаточно просто. Но, вероятнее всего, понадобится еще одна красная линия, которую пересечет РФ, – объясняет он.

Для Соединенных Штатов это большой шаг, ведь даже во времена Холодной войны, когда Советский Союз открыто поддерживал организации, которые для американцев были террористическими, они не признали его спонсором терроризма.

В настоящее время в список государств – спонсоров терроризма входят:

Сирия;

Иран;

Куба;

КНДР.

Предпосылки внедрения статуса различаются. К примеру, КНДР повторно внесли в соответствующий список из-за угроз миру ядерным оружием.

Если обобщить – каждая из этих стран на постоянной основе поддерживала акты международного терроризма.

У Украины уже достаточно свидетельств о действиях российских захватчиков, которые можно назвать террористическими. Осталось только, чтобы у США появилась политическая воля для внесения РФ в соответствующий перечень.

Хуже санкций

Попадание в список государств – спонсоров терроризма неизбежно приведет к ужесточению санкций против России.

О конкретике сказать трудно, но точно ускорились бы пакеты санкций, которые до сих пор готовят Соединенные Штаты.

Скорее всего, это будут ограничения, связанные с военной сферой в России, и замораживание активов отдельных государственных компаний и власти.

В то же время политолог Алексей Якубин отмечает, что РФ уже оказалась под санкциями уровня тех, которые ввели против государств – спонсоров терроризма.

А добавление России в соответствующий список будет хуже новых санкций.

– Признание государства спонсором терроризма со стороны США означает изоляцию от западных стран. Это даже не пакет санкций, это гораздо жестче. Если посмотреть на нынешние пакеты санкций, можно увидеть, что Россия и так во многом изолирована от Запада, – рассуждает Якубин.

Ужесточение санкционной политики США не станет единственной проблемой для РФ в случае признания спонсором терроризма. Тем более что Соединенные Штаты и так не собираются останавливаться на пути изоляции России.

– Это позволит ввести дополнительные, более жесткие санкции. Также снимается так называемый дипломатический иммунитет, который позволяет жертвам этого режима подавать на эту страну иски в суды США, что открывает перед Украиной колоссальные перспективы, – считает Рейтерович.

Запад дистанцируется

Хотя статус спонсора терроризма России потенциально предоставят только в США, косвенно он повлияет и на отношения с другими странами.

Во-первых, это может, опять же, ускорить введение новых санкций в отношении России, но уже со стороны, например, ЕС.

Во-вторых, мало кто на Западе захочет иметь дело с Россией в будущем. Если они и дальше будут сотрудничать с РФ, то окажутся под прицелом Соединенных Штатов. Потенциально – могут потерять американский рынок, который точно интереснее российского.

– Это влияет и на коллективный Запад. В таком случае западные страны будут понимать – если они ведут определенную торговую, экономическую деятельность с Россией, высока вероятность, что Соединенные Штаты могут со своей стороны инициировать определенные экономические ограничения. Сможет ли это глобально повлиять вне Запада, скажем, на Индию или Китай – это открытый вопрос. Это может, напротив, усилить децентрализацию мира. Когда мы увидим, что страны Азии будут продолжать Business as usual (вести дела в обычном режиме. – Ред.) с РФ, а западные страны будут ограничены, – прогнозирует Якубин.

То есть вопрос признания РФ спонсором терроризма важен не так санкциями, которые даже без этого решения готовы усиливать многие страны мира, как сигналом для всего мира: Россия – это страна-изгнанница, с которой никто не должен иметь дел.

Впрочем, вряд ли Россию смогут исключить из многих важных структур, например, Совета безопасности ООН.

И если американцы все же решатся на пополнение списка стран – спонсоров терроризма Россией, то им будет сложнее общаться с ней.

Терроризм на самом высоком уровне

На фоне таких движений в американском политикуме возникает вопрос: не признать ли сразу и российского президента Владимира Путина террористом?

Это могло бы стать более мощным сигналом миру и создать повод для его ареста во многих странах. Однако Рейтерович не советовал бы рассчитывать на такой сценарий.

– Думаю, что на персональные моменты США сейчас не пойдут, учитывая неадекватность и непрогнозируемость Путина в своих действиях, – объясняет политолог.

И даже без такого шага на Западе будут дважды думать перед тем, как активизировать какие-то контакты с РФ.

Несмотря на то что в самой России еще могут заявить, что для них такое признание стало также своего рода “победой”, на самом деле им придется искать возможность избавиться от этого статуса.

Якубин видит лишь один выход для России – изменить свою политику, то есть остановить войну и покинуть все украинские территории.

Пойдет ли Россия на такой шаг добровольно – уже другой вопрос. Если же российским войскам в деоккупации Украины “помогут” ВСУ, то вряд ли США воспримут это как сигнал для того, чтобы снять статус государства – спонсора терроризма с РФ.

В таком случае придется ждать либо падения режима в России, либо смены настроений в Соединенных Штатах.

– Как, например, было с Кубой, когда при президентстве Барака Обамы администрация решила возобновить отношения. Можно вспомнить и Трампа, встречавшегося с лидером КНДР. То есть многое может зависеть от внутренней политики, – полагает Якубин.

Не стоит сомневаться, что санкции будут и без признания России государством – спонсором терроризма. Без него будет продолжаться и постепенная изоляция страны-агрессора.

Но такой шаг Соединенных Штатов станет сигналом всему мировому сообществу, которое еще не увидело или предпочитает не замечать настоящее лицо российского режима: перестаньте вести дела с террористом.