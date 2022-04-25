Макрон побеждает на выборах президента Франции – экзит-поллы

Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон, согласно данным экзит-поллов, победил во втором туре выборов главы государства.

Отметим, что все самые влиятельные экзит-поллы дают Макрону от 57,6% до 58,2% голосов избирателей. Его сопернице Марин Ле Пен, по разным данным, дают от 41,8% до 42,4% голосов.

Полные данные от французских экзит-поллов выглядят следующим образом:

IPSOS: Макрон – 58,2%, Ле Пен – 41,8%.

IFOP: Макрон – 58%, Ле Пен – 42%.

Elabe: Макрон – 57,6%, Ле Пен – 42,4%.

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Марин Ле Пен уже сообщила, что признает свое поражение на выборах президента Франции. Свой результат она назвала успехом и отметила, что продолжит выполнять свои обязательства перед французами.

Напомним, на предыдущих выборах президента в 2017 году Эммануэль Макрон также одержал победу над Ле Пен во втором туре. Тогда действующий президент получил 66,1% голосов, а его соперница – 33,9%.

В этом году во время первого тура выборов у Макрона было 27,8% голосов, у Ле Пен – 23,2%.