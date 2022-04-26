Великобритания отменила все пошлины на украинский экспорт

Великобритания отменяет таможенные тарифы на украинские товары. Это делают, чтобы поддержать экономику Украины.

В частности, 25 апреля были анонсированы новые меры по поддержке Украины в ее войне с Россией. Они предусматривают отмену всех тарифов в рамках действующего соглашения о свободной торговле между Великобританией и Украиной и новые санкции против России.

Согласно решению, отменены все квоты и таможенные тарифы на товары, импортируемые из Украины, что предоставит нашему государству экономическую поддержку в сложное время.

Отмена тарифов на ключевой украинский экспорт, в частности, на ячмень, мед, консервированные помидоры и домашнюю птицу, поможет поддержать украинский бизнес и производителей.

Кроме того, Великобритания объявила о запрете на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для репрессий украинцев. Среди этих товаров – оборудование для перехвата и мониторинга.

13 апреля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о введении новых санкций против более 200 россиян. Также Великобритания с 14 апреля запретила импорт российского железа и стали.

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Источник: Правительство Великобритании