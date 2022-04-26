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Факты / Мир

Великобритания отменила все пошлины на украинский экспорт

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Великобритания отменила все пошлины на украинский экспорт

Великобритания отменяет таможенные тарифы на украинские товары. Это делают, чтобы поддержать экономику Украины.

В частности, 25 апреля были анонсированы новые меры по поддержке Украины в ее войне с Россией. Они предусматривают отмену всех тарифов в рамках действующего соглашения о свободной торговле между Великобританией и Украиной и новые санкции против России.

Согласно решению, отменены все квоты и таможенные тарифы на товары, импортируемые из Украины, что предоставит нашему государству экономическую поддержку в сложное время.

Отмена тарифов на ключевой украинский экспорт, в частности, на ячмень, мед, консервированные помидоры и домашнюю птицу, поможет поддержать украинский бизнес и производителей.

Кроме того, Великобритания объявила о запрете на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для репрессий украинцев. Среди этих товаров – оборудование для перехвата и мониторинга.

13 апреля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о введении новых санкций против более 200 россиян. Также Великобритания с 14 апреля запретила импорт российского железа и стали.

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Источник: Правительство Великобритании

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