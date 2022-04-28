В связи с тем, что РФ усиливает наступление на Донбассе, Австралия предоставит Украине больше тяжелой артиллерии и боеприпасов. В частности, в Киев отправят шесть гаубиц М777 калибра 155 мм и боеприпасы на общую сумму $26,7 млн.
Об этом заявили премьер-министр Скотт Моррисон и министр обороны Австралии Питер Даттон.
M777 — британская полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров. Производится компанией BAE Systems.
М777 меньше и на 42 % легче, чем гаубица M198, которую она заменяет в войсках. Ее масса составляет 4 218 кг и она считается самой легкой гаубицей подобного типа. Это допускает транспортировку на внешней подвеске вертолета CH-47 или конвертоплана MV-22 Osprey, а также значительно облегчает десантирование, обслуживание и хранение орудия. Такой вес достигается широким использованием в конструкции титана.
Для сравнения: масса аналогичной по дальности стрельбы гаубицы M198 составляет 7 150 кг.
Расчет гаубицы М777 также уменьшен до пяти человек, по сравнению с девятью членами расчета гаубицы М198.
Гаубица М777 может вести огонь управляемыми снарядами Экскалибур (Excalibur)
Тактико-технические характеристики
Дальнобойность:
- максимальная обычными снарядами: 24,7 км;
- максимальная специальными снарядами: 30+ км.
Скорострельность:
- интенсивная: 5 выстрелов в минуту;
- стандартная: 2 выстрела в минуту.
Развертывание:
- развертывание: <3 минут;
- свертывание: <2 минут.
Источник: Australian Associated Press, по материалам СМИ