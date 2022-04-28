В связи с тем, что РФ усиливает наступление на Донбассе, Австралия предоставит Украине больше тяжелой артиллерии и боеприпасов. В частности, в Киев отправят шесть гаубиц М777 калибра 155 мм и боеприпасы на общую сумму $26,7 млн.

Об этом заявили премьер-министр Скотт Моррисон и министр обороны Австралии Питер Даттон.

M777 — британская полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров. Производится компанией BAE Systems.

М777 меньше и на 42 % легче, чем гаубица M198, которую она заменяет в войсках. Ее масса составляет 4 218 кг и она считается самой легкой гаубицей подобного типа. Это допускает транспортировку на внешней подвеске вертолета CH-47 или конвертоплана MV-22 Osprey, а также значительно облегчает десантирование, обслуживание и хранение орудия. Такой вес достигается широким использованием в конструкции титана.

Для сравнения: масса аналогичной по дальности стрельбы гаубицы M198 составляет 7 150 кг.

Расчет гаубицы М777 также уменьшен до пяти человек, по сравнению с девятью членами расчета гаубицы М198.

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Тактико-технические характеристики

Дальнобойность:

максимальная обычными снарядами: 24,7 км;

максимальная специальными снарядами: 30+ км.

Скорострельность:

интенсивная: 5 выстрелов в минуту;

стандартная: 2 выстрела в минуту.

Развертывание:

развертывание: <3 минут;

свертывание: <2 минут.

Источник: Australian Associated Press, по материалам СМИ