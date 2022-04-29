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Факты / Мир

Для беженцев из Украины: в Польше, Германии и Италии созданы все условия для обучения детей

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
біженці

В ряде стран Европы, в частности, в Польше, Германии и Италии созданы все условия для обучения украинских детей в учебных заведениях.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— 26 апреля 2022 года завершился мониторинговый визит членов Координационного штаба по защите прав ребенка в условиях военного положения в страны ЕС, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что мониторинг перемещения украинских детей позволяет своевременно принимать решения относительно защиты их прав, а также организовывать образовательный процесс и обеспечивать необходимыми техническими средствами.

В сообщении также говорится о том, что результаты мониторингового визита в Польшу, Германию и Италию свидетельствуют о создании всех условий для детей, временно перемещенных за границу.

В частности, дети обеспечены необходимыми средствами обучения и продолжают получать образование соответствующего уровня.

Ученики привлекаются к образовательному процессу и в учебных заведениях Украины дистанционно, говорится в сообщении.

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Источник: Минобразования

Фото: Depositphotos

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