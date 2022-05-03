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Факты / Мир

ЦРУ обнародовало инструкцию на русском, как с ним безопасно связаться

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
ЦРУ обнародовало инструкцию на русском, как с ним безопасно связаться

Центральное разведуправление США (ЦРУ) опубликовало инструкцию на русском языке, в которой объяснило, как с ним безопасно связаться.

Людей, которые захотят установить виртуальный контакт, просят соблюдать правила, чтобы обезопасить себя. В частности, ЦРУ советует для выхода на связь не использовать домашний или служебный компьютер, а в браузере включать режим инкогнито и чистить историю поиска.

Для установки контакта просят использовать браузер TOR или надежный VPN. Также в инструкции подробно объясняют, как установить TOR и VPN, правильно настроить их и пользоваться ими.

— Мы будем рады сотрудничеству и ждем общения с Вами! – такими словами ЦРУ завершает свою видеоинструкцию.

В мирное время наше общение преимущественно проходило онлайн в разных мессенджерах. А с тех пор, как началась полномасштабная война, и подавно – смартфоны не выпускаем из рук.

Но война сейчас продолжается и в киберпространстве – враг пытается завладеть нашей информацией. Каким мессенджером лучше пользоваться во время войны – читайте в нашем материале.

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Фото: Depositphotos

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