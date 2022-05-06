Президент США Джо Байден назначил пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Сегодня Байден объявил, что Карин Жан-Пьер назначена помощником президента и пресс-секретарем Белого дома, — говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что Жан-Пьер станет пресс-секретарем вместо Джен Псаки, которая покинет Белый дом 13 мая.

Сообщается, что Карин Жан-Пьер сейчас главный заместитель пресс-секретаря и заместитель помощника президента. Карин является многолетним советником президента Байдена, она работала на руководящих должностях по коммуникациям и политическим вопросам в администрации Байдена.

Напомним, что Джо Байден назвал войну России против Украины поворотным моментом истории, который происходит раз в 6-8 поколений.

Источник: The White House