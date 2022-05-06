Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 71 день войны
Убили Убили
221 детей
Ранили Ранили
>408 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 238 взрослых
Факты / Мир

Европейский план Маршалла для Украины: как прошла донорская конференция в Варшаве

Наташа Тарчевська редактор ленты
Европейский план Маршалла для Украины: как прошла донорская конференция в Варшаве

5 мая в польской столице Варшаве состоялось мероприятие в поддержку Украины в войне с российским агрессором.

Среди инициаторов мероприятия — премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Партнеры мероприятия — президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель.

Украину в Варшаве представлял глава правительства Денис Шмыгаль.

Международная донорская конференция также приняла лидеров финансовых институтов и мирового бизнеса – партнеров с ЕС, Всемирного банка, МВФ и Европейского банка реконструкции и развития.

Кроме этого, были приглашены представители Красного Креста, Детского фонда ООН и верховный комиссар ООН по делам беженцев.

Related video

Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что конференция станет “отправной точкой для европейского плана Маршалла для Украины”.

Именно план Маршалла стал центральной темой обращения Владимира Зеленского, который выступил перед участниками конференции. Президент подчеркнул, что Украина сейчас нуждается в финансовой помощи, чтобы закрывать все социальные, гуманитарные и военные нужды.

— Это деньги, технологии, специалисты и возможности роста, необходимые для возвращения к мирной жизни, модернизации и социального развития. Это будет инвестиция в стабильность всей Центральной и Восточной Европы, — сказал Владимир Зеленский.

Поддержка цивилизованного мира, добавил президент, поможет украинцам обеспечить нормальную жизнь на освобожденных территориях и отстроить то, что разрушила вражеская армия.

В заключении Международная донорская конференция в Варшаве собрала для Украины $6,5 млрд. Дополнительно Польша согласилась выделить еще €100 млн, которые будут направлены на гуманитарные нужды украинцев.

Кроме этого, польский премьер Матеуш Моравецкий в очередной раз напомнил всем присутствующим, насколько важен процесс дальнейшего усиления санкций против страны-агрессора.

Среди самых главных он назвал полное эмбарго на российские газ и нефть, а также конфискацию российских активов и федеральных резервов.

Фото: Mateusz Morawiecki

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка