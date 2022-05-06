Европейский план Маршалла для Украины: как прошла донорская конференция в Варшаве

5 мая в польской столице Варшаве состоялось мероприятие в поддержку Украины в войне с российским агрессором.

Среди инициаторов мероприятия — премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Партнеры мероприятия — президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель.

Украину в Варшаве представлял глава правительства Денис Шмыгаль.

Під час Донорської конференції мобілізували $6,5 млрд. Презентував платформу зі збору коштів на відновлення України у межах ініціативи @ZelenskyyUa — United24. Харків, Суми, Чернігів. Сотні міст і сіл чекають допомоги наших партнерів у відновленні. Відбудуємо Україну разом! pic.twitter.com/Hex9XKvBpL — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) May 5, 2022

Международная донорская конференция также приняла лидеров финансовых институтов и мирового бизнеса – партнеров с ЕС, Всемирного банка, МВФ и Европейского банка реконструкции и развития.

Кроме этого, были приглашены представители Красного Креста, Детского фонда ООН и верховный комиссар ООН по делам беженцев.

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Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что конференция станет “отправной точкой для европейского плана Маршалла для Украины”.

Именно план Маршалла стал центральной темой обращения Владимира Зеленского, который выступил перед участниками конференции. Президент подчеркнул, что Украина сейчас нуждается в финансовой помощи, чтобы закрывать все социальные, гуманитарные и военные нужды.

— Это деньги, технологии, специалисты и возможности роста, необходимые для возвращения к мирной жизни, модернизации и социального развития. Это будет инвестиция в стабильность всей Центральной и Восточной Европы, — сказал Владимир Зеленский.

Поддержка цивилизованного мира, добавил президент, поможет украинцам обеспечить нормальную жизнь на освобожденных территориях и отстроить то, что разрушила вражеская армия.

В заключении Международная донорская конференция в Варшаве собрала для Украины $6,5 млрд. Дополнительно Польша согласилась выделить еще €100 млн, которые будут направлены на гуманитарные нужды украинцев.

Кроме этого, польский премьер Матеуш Моравецкий в очередной раз напомнил всем присутствующим, насколько важен процесс дальнейшего усиления санкций против страны-агрессора.

Среди самых главных он назвал полное эмбарго на российские газ и нефть, а также конфискацию российских активов и федеральных резервов.

Фото: Mateusz Morawiecki