Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмущен запретом украинских флагов в дни памяти в Берлине.

Об этом пишет немецкое издание RND.

В немецкой столице зарегистрировано более 50 памятных мероприятий и демонстраций, посвященных 77-й годовщине окончания войны в 1945 году. В полиции заявляют о возможных провокациях и запрещают 8 и 9 мая флаги и символику, в том числе и украинские.

Отмечается, что 8 и 9 мая патрулировать улицы Берлина будут 3 400 полицейских.

Начальник полиции Берлина Барбара Словик говорит об очень чувствительной ситуации, поэтому запретили любые формы поддержки, одобрения или даже прославления войны России против Украины.

— Важно предотвратить провокации и эскалацию, — заявила сенатор от внутренних дел Айрис Спрангер (СДПГ).

С этой целью запретили вывешивание российских и советских, а также украинских флагов и символов вблизи берлинских мемориалов Второй мировой войны. Также запрещено надевать военную форму – за исключением ветеранов Немецко-советской войны (Великой отечественной войны).

Сейчас смотрят

Посол Украины Андрей Мельник возмутился запретом.

— Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая флаги, связанные с Украиной. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу, — заявил Мельник в интервью RND.

По словам Мельника, на эти два дня запретили вывешивать украинский флаг в столице Германии, как и российский, в том числе. Только разница в том, что под российским флагом день и ночь совершаются самые страшные военные преступления против мирного населения Украины и десятков тысяч украинцев. Именно под российским флагом были хладнокровно убиты сотни женщин и детей.

— Это катастрофическое политическое решение, — заявил Мельник.

По его мнению, такое решение властей Берлина делает все заверения в солидарности с Украиной лишь пустым звуком.

Посол Андрей Мельник заявил, что можно понять усилия полиции по обеспечению безопасности. Но то, что украинская нация, которая сейчас является жертвой нападения со стороны РФ, и сама страна-агрессор приравниваются друг к другу, просто возмутительно.

Читайте Германия массово высылает российских дипломатов

В Кельне административный суд разрешил во время автопробега вывешивать георгиевскую ленту и георгиевский флаг. Эти символы до сих пор малоизвестны в Германии и поэтому не будут способствовать нарушению общественного порядка.

Напомним, что в России широко и грандиозно празднуют 9 мая, а в Украине отмечают 8 мая как День памяти жертв войны.

Источник: RND