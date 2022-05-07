В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что КНДР выпустила баллистическую ракету малой дальности в воды Японского моря.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным властей Южной Кореи, ракета достигла высоты около 60 километров по траектории в 600 км. Отмечается, что ракету, летящую так далеко на такой высоте, системам защиты будет трудно отследить.

Военные Северной Кореи произвели пуск с подводной лодки из района Синпо на восточном побережье КНДР. Японская береговая охрана подтвердила, что снаряд упал в Японское море.

Это был 14-й запуск ракеты в КНДР в 2022 году. Для сравнения, в 2020 году в стране провели всего четыре запуска, а в 2021 году — восемь.

На военном параде 25 апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал наращивать разработку ядерного оружия максимально возможной скоростью.

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