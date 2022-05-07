В своем первом единогласном заявлении относительно войны в Украине Совет Безопасности ООН выразил “глубокая озабоченность” и “решительную поддержку” дипломатических усилий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по поиску мирного урегулирования военного конфликта.

Об этом пишет американское издание The New York Times.

В заявлении нет термина война, а есть “международный спор”.

— Совет безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины. Совет Безопасности напоминает, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами, — говорится в заявлении.

Также в заявлении говорится о решительной поддержке усилий Генсека ООН Антониу Гутерриша по поиску мирного решения.

Россия же утверждает, что ее вторжение, крупное развертывание войск, массированные обстрелы и авиаудары по гражданской инфраструктуре представляют собой лишь “специальную военную операцию”.

За 10 недель после начала широкомасштабной войны России Совбез ООН попытался принять две резолюции, осуждающие нападение РФ, требующие от нее вывести войска и разрешить доступ для гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Но Россия, один из пяти постоянных членов Совета Безопасности, наложила вето на обе эти резолюции.

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Гутерриш приветствовал принятие этого заявления, поскольку впервые Совбез выступил “единым голосом за мир в Украине”.

— Как я часто говорил, мир должен объединиться, чтобы заставить замолчать оружие и отстаивать ценности Устава ООН. Я приветствую эту поддержку и буду продолжать делать все возможное, чтобы спасать жизни, уменьшать страдания и находить путь к миру, — говорится в заявлении Генсека.

Отметим, что заявления Совета Безопасности должны быть одобрены всеми 15 его членами.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН рассказал о военных преступлениях российской армии и призвал мир усилить санкции против нее. А еще он заявил, что Совбез умеет только выражать глубокую обеспокоенность, чем раздражает мир.