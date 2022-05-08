В столице Португалии прошла акция в поддержку Украины.

Около трех сотен людей прошлись по улицам Лиссабона с украинской символикой и одеты в национальные украинские наряды.

У многих в руках – фото, доказывающие преступления российских военных в Украине. Некоторые участники акции уносили фото своих погибших родственников.

Участники акции пели украинские патриотические песни и выступали с призывами на весь мир поддержать Украину и объединиться в борьбе против российского фашизма.

Люди, принявшие участие в шествии, говорят, что сегодня уже очевидно, что в 1945 году фашизм не был побежден. А последователями этой антигуманной идеологии после победы над гитлеровской Германией стала коммунистическая, а затем путинская Россия.

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Фашистский режим Владимира Путина задекларировал и начал реализовывать геноцид против украинцев, и сегодня об этом нельзя молчать, считают участники акции.

Фото: Скриншот из видео / Факты ICTV