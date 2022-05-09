Согласно данным правительства Польши, в стране нашли официальное место работы почти 100 тыс. украинцев, которые оказались здесь, спасаясь от войны на своей родине. Речь идет о каждом четвертом трудоспособном нашем соотечественнике.

Сообщается, что эта статистика основывается на базе данных PESEL – аналога украинского идентификационного номера налогоплательщика. Регистрация в системе началась с 16 марта.

Таким образом за истекший период право на официальное трудоустройство получили свыше 400 тыс. украинских беженцев трудоспособного возраста. Около 100 тыс. из них уже получили работу.

— Это явление мирового значения, когда речь идет о беженцах. Такого не было нигде, — заявил уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер.

При этом многие беженцы стараются самостоятельно арендовать жилье. Несмотря на то, что в Польше достаточно вариантов бесплатного размещения. Это и места в общих лагерях, и жилье, которое предлагают сами поляки: в семьях или отдельных домах, квартирах.

По словам Павла Шефернакера, в разных типах центров государственных компаний, правительства и местного самоуправления есть еще резерв на несколько десятков тысяч мест, где можно разместить беженцев.

К тому же, много мест, в том числе и в домах поляков, постепенно освобождаются, поскольку украинцы постепенно начинают возвращаться домой.

Сейчас смотрят

Уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины добавил, что Польша пока не получила от Европейского Союза средств на помощь беженцам из охваченной войной страны.

Напомним, что, как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, украинцы укрепляют экономику Польши.

Источник: Польское радио