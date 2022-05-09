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Факты / Мир

Беженцы из Украины в Польше: легально трудоустроился уже каждый четвертый

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
работа

Согласно данным правительства Польши, в стране нашли официальное место работы почти 100 тыс. украинцев, которые оказались здесь, спасаясь от войны на своей родине. Речь идет о каждом четвертом трудоспособном нашем соотечественнике.

Сообщается, что эта статистика основывается на базе данных PESEL – аналога украинского идентификационного номера налогоплательщика. Регистрация в системе началась с 16 марта.

Таким образом за истекший период право на официальное трудоустройство получили свыше 400 тыс. украинских беженцев трудоспособного возраста. Около 100 тыс. из них уже получили работу.

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— Это явление мирового значения, когда речь идет о беженцах. Такого не было нигде, — заявил уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер.

При этом многие беженцы стараются самостоятельно арендовать жилье. Несмотря на то, что в Польше достаточно вариантов бесплатного размещения. Это и места в общих лагерях, и жилье, которое предлагают сами поляки: в семьях или отдельных домах, квартирах.

По словам Павла Шефернакера, в разных типах центров государственных компаний, правительства и местного самоуправления есть еще резерв на несколько десятков тысяч мест, где можно разместить беженцев.

К тому же, много мест, в том числе и в домах поляков, постепенно освобождаются, поскольку украинцы постепенно начинают возвращаться домой.

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Уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины добавил, что Польша пока не получила от Европейского Союза средств на помощь беженцам из охваченной войной страны.

Напомним, что, как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, украинцы укрепляют экономику Польши.

Источник: Польское радио

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Фото: Depositphotos

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