Британия объявила новый пакет санкций против России и Беларуси

Великобритания объявила новый пакет санкций против России и Беларуси на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов, который касается торговли.

Об этом сообщается на сайте правительства Британии. Как отмечают в британском правительстве, этот пакет санкций должен еще больше ослабить военную машину Путина.

— Это приведет к тому, что общая стоимость товаров, полностью или частично подпавших под импортно-экспортные санкции после начала незаконного вторжения России в Украину, превысит 4 миллиарда фунтов стерлингов, – сказано в сообщении правительства.

Указывается, что пошлина будет повышена на 35%.

Новые импортные пошлины будут охватывать товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, включая платину и палладий, чтобы помешать Путину финансировать свои военные усилия.

Это связано с тем, что Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия, экспорт которых зависит от Великобритании.

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Кроме того, страна запретит экспорт в Россию некоторых химикатов, пластика, резины и техники общей стоимостью 250 млн фунтов.

Напомним, также и администрация президента США анонсировала введение нового пакета санкций против Российской Федерации.