США поставляют в Украину не только военную технику на миллиарды долларов, но и разведданные в режиме реального времени — это спутниковые снимки и отчеты, полученные из конфиденциальных источников.

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Один украинский чиновник, показывая изображение с уничтоженной целью противника, отметил, что разведданные из США сообщают точное месторасположение российских военных, чтобы их можно было поразить.

США не находятся в состоянии войны с Россией, и предоставляемая ими помощь предназначена для защиты Украины от масштабного военного вторжения, заявили в администрации Байдена. Но на практике США не могут полностью контролировать то, как украинские военные используют американскую технику и разведданные.

А это может спровоцировать Кремль на ответные действия против США и их союзников и повышает угрозу прямого конфликта между двумя ядерными державами.

Теперь администрация Байдена разработала руководство по обмену разведданными, чтобы избежать обострения в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Это руководство имеет два широких запрета на виды информации, которой Соединенные Штаты могут делиться с Украиной.

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Во-первых, США не могут предоставлять подробную информацию, которая помогла бы Украине ликвидировать российских высокопоставленных офицеров или министров. В эту категорию попали начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу.

Но этот запрет не распространяется на российских офицеров, в том числе на генералов, несколько из которых уже погибли в боях в Украине.

Вторая категория запрещенного обмена разведданными — это любая информация, которая может помочь Украине атаковать российские цели за пределами Украины.

Это правило отчасти предназначено для того, чтобы США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России. Эти опасения заставили США приостановить планы по поставке истребителей, поставленных Польшей, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.

В дополнение к ограниченным категориям обмена разведданными, в США действует правило, запрещающее предоставлять Украине целевую информацию. Соединенные Штаты не будут сообщать украинским военным, что конкретный российский генерал был замечен в определенном месте, а затем сообщать или помогать Украине нанести по нему удар.

Но при этом США поделятся информацией о расположении пунктов управления и контроля — мест, где часто находятся российские высокопоставленные офицеры, — поскольку такая информация может помочь Украине в ее собственной обороне.

Фото: Сухопутные войска ВСУ