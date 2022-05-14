РФ остановит поставки электроэнергии в Финляндию, которая идет в НАТО

Дочерняя компания российской энергетической компании Интер РАО RAO Nordic заявила, что с 14 мая не будет поставлять электричество в Финляндию.

— К сожалению, мы вынуждены отметить, что за объемы, проданные на бирже Nord Pool с 6 мая, средства еще не поступили на наш банковский счет. Эта ситуация является исключительной и произошла впервые за двадцать лет нашей торговой истории. Мы надеемся, что ситуация вскоре разрешится, и торговля электроэнергией с Россией возобновится, — говорится в официальном сообщении RAO Nordic.

По информации компании Fingrid, контролирующей электросети Финляндии, такая ситуация не будет угрожать финскому рынку электроэнергии, поскольку электроэнергия из России составляет около 10% общего потребления электроэнергии Финляндией.

На этой неделе президент и премьер Финляндии выступили за безотлагательное подачу заявки на вступление в НАТО.

В то время Кремль заявил, что это будет угрожать России, и пригрозил ответными шагами.

В Финляндии опасаются, что “месть России” может относиться и к сфере энергетики. СМИ сообщают, что финским политикам сообщили о возможности отмены газоснабжения из России в мае.

Источник: RAO Nordic