Если у вас вообще есть сердце: в ООН призывают Путина разблокировать порты Украины

Дэвид Бизли, глава Всемирной продовольственной программы ООН, просит президента России Владимира Путина разблокировать украинские порты в Черном море до того, как произойдет глобальная катастрофа.
Об этом сообщает CNN.
— Миллионы людей во всем мире умрут, потому что эти порты заблокированы, — сказал Бизли во время конференции в четверг.
На вопрос, что бы он сказал Путину напрямую, Бизли ответил: Если у вас есть сердце к остальному миру, независимо от того, как вы относитесь к Украине, вам нужно открыть эти порты.
Бизли предупредил, что порты должны быть введены в эксплуатацию в течение следующих 60 дней, иначе экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет. Порты имеют решающее значение.
Украина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров ключевых сельскохозяйственных продуктов, включая кукурузу, пшеницу и ячмень. Она также является ведущим экспортером как подсолнечного масла, так и шрота.
В 2021 году на продукцию сельского хозяйства приходилось 41% всего экспорта Украины.
Главное управление разведки Минобороны Украины ранее сообщило, что украденное из Украины Россией зерно уже находится в Средиземном море.
Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может спровоцировать в мире продовольственный кризис, если Украина из-за полномасштабной войны и преступных действий РФ не сможет экспортировать свой урожай на мировые рынки.