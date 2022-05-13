Если у вас вообще есть сердце: в ООН призывают Путина разблокировать порты Украины

Дэвид Бизли, глава Всемирной продовольственной программы ООН, просит президента России Владимира Путина разблокировать украинские порты в Черном море до того, как произойдет глобальная катастрофа.

Об этом сообщает CNN.

— Миллионы людей во всем мире умрут, потому что эти порты заблокированы, — сказал Бизли во время конференции в четверг.

На вопрос, что бы он сказал Путину напрямую, Бизли ответил: Если у вас есть сердце к остальному миру, независимо от того, как вы относитесь к Украине, вам нужно открыть эти порты.

Бизли предупредил, что порты должны быть введены в эксплуатацию в течение следующих 60 дней, иначе экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет. Порты имеют решающее значение.

Украина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров ключевых сельскохозяйственных продуктов, включая кукурузу, пшеницу и ячмень. Она также является ведущим экспортером как подсолнечного масла, так и шрота.

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В 2021 году на продукцию сельского хозяйства приходилось 41% всего экспорта Украины.

Главное управление разведки Минобороны Украины ранее сообщило, что украденное из Украины Россией зерно уже находится в Средиземном море.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может спровоцировать в мире продовольственный кризис, если Украина из-за полномасштабной войны и преступных действий РФ не сможет экспортировать свой урожай на мировые рынки.