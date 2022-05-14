Министры иностранных дел G7 в совместном заявлении в субботу, 14 мая, отметили, что они никогда не признают границы, которые Россия пытается изменить с помощью военной агрессии».

Об этом сообщает CNN.

Группа призвала Китай в отдельном коммюнике не помогать России в ее военной агрессии против Украины, не подрывать санкции, введенные против РФ, не оправдывать действия России в Украине, и воздержаться от манипулирования информацией для легитимации войны России против Украины.

Группа глав внешнеполитических ведомств выразила солидарность и поддержку Украине в защите ее независимости и суверенитета.

Представители стран решительно заявили, что оборонную помощь Украине продолжат поставлять. Также Украину будут обеспечивать необходимым продовольствием, энергоресурсами и финансами по мере необходимости.

Большая семерка также расширит свои санкции, включив в них секторы, от которых Россия особенно зависит, говорится в заявлении, но более подробная информация не раскрывается.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи глав МИД стран Большой семерки в Любеке (Германия) сообщил, что если шестой пакет санкции Европейского Союза против страны-агрессора Российской Федерации будет принят без эмбарго на нефть РФ, тогда единство ЕС разрушится только из-за позиции одного государства – Венгрии.