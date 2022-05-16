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Факты / Мир

Ускоренное обучение языкам: 25 украинских беженцев в Польше стали студентами университета в Лодзи

Виктория Яснопольская, журналист раздела Здоровья
курси з мови

Университет в Лодзи открыл курсы ускоренного изучения польского и английского языков для украинцев, которые оказались в Польше, спасаясь от российского вторжения у себя на родине.

— Помимо интенсивного изучения языков, студенты также узнают много нового о польской культуре и истории, — отмечает профессор Рафал Зарембски из Института польской филологии и логопедии Лодзинского университета.

Курс, который только что был запущен, рассчитан на шесть семестров. На 25 свободных мест было 34 претендента.

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По словам профессора Зарембски, преподаватели будут готовить студентов по двум специализациям: преподавание польского языка как иностранного и польского языка в туризме и бизнесе.

Будущие выпускники, как объясняют представители Лодзинского университета, будут работать в языковых школах в Польше и за рубежом, учреждениях культуры, агентствах переводов, издательствах и туристических агентствах.

В будущем они присоединятся к командам предприятий, где сотрудники общаются на польском, английском и украинском языках.

— В целях финансовой поддержки студентов Лодзинский университет успешно подал заявку на получение средств на стипендии, финансируемые Национальным агентством академических обменов, в рамках конкурса Солидарность с Украиной, — сообщил пресс-секретарь Лодзинского университета Павел Спехович.

По его словам, в конкурсе заявок Лодзинский университет получил почти 600 тыс. злотых на обучение студентов и слушателей курсов польского языка, а также для работы над докторскими диссертациями.

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Украинские студенты будут заниматься до середины июля. Второй семестр должен начаться, как и все остальные программы, в октябре.

Источник: tvn24

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Фото: Depositphotos

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