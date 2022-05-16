Университет в Лодзи открыл курсы ускоренного изучения польского и английского языков для украинцев, которые оказались в Польше, спасаясь от российского вторжения у себя на родине.

— Помимо интенсивного изучения языков, студенты также узнают много нового о польской культуре и истории, — отмечает профессор Рафал Зарембски из Института польской филологии и логопедии Лодзинского университета.

Курс, который только что был запущен, рассчитан на шесть семестров. На 25 свободных мест было 34 претендента.

По словам профессора Зарембски, преподаватели будут готовить студентов по двум специализациям: преподавание польского языка как иностранного и польского языка в туризме и бизнесе.

Будущие выпускники, как объясняют представители Лодзинского университета, будут работать в языковых школах в Польше и за рубежом, учреждениях культуры, агентствах переводов, издательствах и туристических агентствах.

В будущем они присоединятся к командам предприятий, где сотрудники общаются на польском, английском и украинском языках.

— В целях финансовой поддержки студентов Лодзинский университет успешно подал заявку на получение средств на стипендии, финансируемые Национальным агентством академических обменов, в рамках конкурса Солидарность с Украиной, — сообщил пресс-секретарь Лодзинского университета Павел Спехович.

По его словам, в конкурсе заявок Лодзинский университет получил почти 600 тыс. злотых на обучение студентов и слушателей курсов польского языка, а также для работы над докторскими диссертациями.

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Украинские студенты будут заниматься до середины июля. Второй семестр должен начаться, как и все остальные программы, в октябре.

Источник: tvn24